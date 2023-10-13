Bayraktar TB3 успешно завершил испытание.

Турецкая компания-производитель беспилотников Baykar впервые показала свой новый разведывательно-ударный БПЛА Bayraktar TB3 во время испытаний. Такие БПЛА планируют разместить на военном корабле.

В ролике, опубликованном компанией в Facebook, показан первый "взлетный" проезд по аэродромной полосе.

"Bayraktar TB3 успешно завершил первое испытание на высокоскоростном проходе", – отметили в компании.

Bayraktar TB3 - характеристики

Как заявляли в Baykar, новый дрон Bayraktar TB3, находящийся в стадии испытаний, – средневысотный долголетающий боевой БПЛА со складными крыльями, не нуждающийся для взлета и посадки в длинных взлетных полосах. Он оборудован подвеской для интеллектуальных боеприпасов и системой лазерного наведения. Длина беспилотника – 8,35 м, высота – 2,6 м. Он может развивать скорость до 300 км/ч и переносить грузы весом до 280 кг.

Сообщалось, что Bayraktar TB3 разместят на корабле TCG Anadolu. Ожидается, что это будет первый в мире корабль, предназначенный для размещения на нем боевых дронов.

Сотрудничество Украины и компании-разработчика БПЛА Bayraktar

В прошлом году стало известно, что владелец турецкой компании-производителя беспилотников Baykar создал компанию в нашей стране, приобрел земельный участок и готовится к производству БПЛА в Украине. Эта компания преобразовала Турцию на мирового лидера в сфере производства смертоносных дронов.

В сентябре этого года оповещали, что примерно за полтора года на территории Украины начнут изготавливать известные турецкие беспилотники Bayraktar В проект инвестируют примерно 100 млн долларов.

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