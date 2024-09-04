Тендеры объявлены красноярским аэропортом "Емельяново" и аэропортом Южно-Сахалинска.

Российские аэропорты в Сибири и на Дальнем Востоке начали закупать защиту от беспилотников. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, 9 августа красноярский аэропорт "Емельяново" объявил тендер на закупку оборудования для обнаружения и подавления БПЛА: двух детекторов (типа "Булат") и двух антидронових ружей (типа "Айрат"). На это было выделено 882 тысячи рублей.

"Аэропорт Южно-Сахалинска объявил тендер 12 августа - там хотят установить дорогостоящий аппаратно-программный комплекс обнаружения и противодействия БПЛА, который включает радиолокационно-оптическую систему, станцию кругового обзора, интегрированную систему наблюдения и другие антибеспилотные вещи. Максимальная цена контракта - 294 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Видео дня

Издание напоминает, что 24 августа беспилотник атаковал аэропорт Белгорода - БПЛА влетел в здание командно-диспетчерского пункта и взорвался, в результате была повреждена обшивка и разбиты окна.

"Атаки на гражданские аэропорты пока редкость - обычно беспилотники имеют целью военные аэродромы. До Южно-Сахалинска БПЛА пока не долетали", - резюмирует СМИ.

Атаки БПЛА по РФ - последние новости

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