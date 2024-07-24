Такие действия были сосредоточены на повторных атаках роев дронов.

Программа Пентагона по защите от беспилотников для всех родов войск провела самую масштабную полевую демонстрацию, в которой почти 50 БпЛА различных типов одновременно были нацелены на одну цель, пишет Breaking Defense.

"Демонстрация пять" действительно была самой сложной демонстрацией JCO на сегодня", - отметил полковник Майкл Пентер, начальник отдела закупок и ресурсов возглавляемого сухопутными войсками JCO (короткая аббревиатура Объединенного управления противодействия малоразмерным беспилотным авиационным системам).

Такие учения были сосредоточены на повторных атаках роев дронов, несмотря на то, что детали сценария заранее поставщики не знали.

Видео дня

"Волны атак, которые шли с разных высот и под разными углами, также содержали несколько типов беспилотников - быстрые реактивные, медленные беспилотники с пропеллерами и мини-геликоптеры - размером от менее чем 20 фунтов (6 метров - УНИАН)", - говорится в материале.

Пентер отметил, что прототипы оборонных систем средств показали "более высокий уровень зрелости" и предложили "гораздо лучшие решения" для борьбы с угрозами чем те, которые были представлены на предыдущих демонстрациях.

В издании добавили, что во всех девяти системах-кандидатах на демонстрации было представлено не менее четырех типов сенсоров: радары, камеры, как электрооптические, так и инфракрасные, и радиочастотные сканеры.

Кроме того, было четыре типа "эффекторов": управляемые ракеты, мини-беспилотники, пулеметы и радиочастотные глушилки.

"Ни одна сила, кинетическая или некинетическая, сама по себе не может противостоять такому профилю (атаки). Мы увидели, что им действительно нужен комплексный системный подход, многоуровневый подход", - объяснил Пентер.

Журналисты подчеркнули, что после того, как данные по этой демонстрации, будут обработаны, то службы и командиры будут решать, покупать ли одну из систем защиты. Такие решения будут приниматься на характеристиках каждой системы, ее сильных и слабых сторонах, а также на собственных оперативных потребностях. Однако Минобороны США может вообще не покупать ни одну из таких систем.

Технологические достижения по производству дронов

Как писал УНИАН, на международном авиакосмическом салоне в Фарнборо (Англия) представители оборонной компании из США General Atomics представили концепт нового многоцелевого беспилотника Gambit 5. Отмечается, что БпЛА может представлять интерес не только для британцев, но и для других потенциальных покупателей.

Также сообщалось, что Украина спешит создать беспилотники, которые будут иметь искусственный интеллект. По словам разработчиков, тогда как пилоты-люди едва справляются с операциями, в которых участвуют более пяти беспилотников, ИИ сможет обрабатывать сотни.

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