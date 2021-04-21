Сухопутные войска Вооруженных сил Украины осваивают новейший отечественный комплекс артиллерийской разведки «Зоопарк-3».
Об этом говорится в сообщении на странице Сухопутных войск в Facebook.
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Отмечается, что это новейший отечественный комплекс контрбатарейной борьбы.
В частности, комплекс артиллерийской разведки позволяет определять координаты позиций минометов, артиллерии, осуществляющих обстрелы, координаты точек старта ракетных комплексов залпового огня и оперативно-тактических ракет.
«Его дальность - колоссальная, точность - уникальная, а скорость впечатляет. На определенном расстоянии станции нужно всего несколько секунд, чтобы определить координаты стреляющей цели", - говорится в сообщении.
Эскалация на границах Украины
- 30 марта 2021 года главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще взыскать до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.
- По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ.
- Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.
- Президент Владимир Зеленский отметил, что РФ путем увеличения количества войск на границе пытается оказать давление на Украину.
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