Комплекс отличается скоростью и впечатляющей дальностью работы.

Сухопутные войска Вооруженных сил Украины осваивают новейший отечественный комплекс артиллерийской разведки «Зоопарк-3».

Об этом говорится в сообщении на странице Сухопутных войск в Facebook.

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Отмечается, что это новейший отечественный комплекс контрбатарейной борьбы.

В частности, комплекс артиллерийской разведки позволяет определять координаты позиций минометов, артиллерии, осуществляющих обстрелы, координаты точек старта ракетных комплексов залпового огня и оперативно-тактических ракет.

«Его дальность - колоссальная, точность - уникальная, а скорость впечатляет. На определенном расстоянии станции нужно всего несколько секунд, чтобы определить координаты стреляющей цели", - говорится в сообщении.

Эскалация на границах Украины

30 марта 2021 года главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще взыскать до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ.

Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

Президент Владимир Зеленский отметил, что РФ путем увеличения количества войск на границе пытается оказать давление на Украину.

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Автор: Константин Гончаров