Новый комплекс сможет запустить 24 управляемых реактивных снаряда типа GLMRS.

Американский оборонный гигант Lockheed Martin показал прототип ракетной системы, которая сможет запускать в 4 раза больше ракет, чем M142 HIMARS. Об этом сообщает The War Zone.

В качестве базы для новой системы использовали машину Logistic Vehicle System Replacement (LVSR). На нее установлены четыре универсальные пусковые ячейки, каждая из которых может нести шесть управляемых реактивных снарядов калибра 227 мм GMLRS. Поэтому общее количество ракет составляет 24 единицы.

В теории, в одну ячейку кроме ракет GMLRS может поместиться две ракеты типа PrSM, или же пусковой контейнер под ракету ATACMS.

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Все эти варианты используются для M142 HIMARS. Впрочем, сможет ли новая система нести весь этот арсенал - неизвестно.

Как бы там ни было, пока что речь идет об опытной разработке, которая даже не получила еще собственного названия. Когда система поступит на вооружение армии США (и поступит ли вообще) также не сообщается.

M142 HIMARS - последние новости

В прошлом году стало известно об успешных квалификационных испытаниях новых ракет для систем M142 HIMARS и M270 MLRS, которые получили название ER GMLRS. Как отмечалось, их тестировали на различные расстояния, в частности максимальную дальность, которая должна составлять до 150 км.

А в этом году США провели испытания беспилотной версии HIMARS. Предполагается, что она сможет использовать такой же набор боеприпасов, как и обычная версия реактивной артиллерийской системы.

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