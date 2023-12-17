Отмечается, что испытания продолжались в течение последних двух лет.

В США успешно провели квалификационные испытания ракет для систем M142 HIMARS и M270 MLRS. Речь идет о ракетах увеличенного радиуса действия ER GMLRS.

Об этом сообщает компания Lockheed Martin, которая является производителем систем HIMARS, а также мировым лидером по продажам военной техники и вооружения. Отмечается, что испытания продолжались в течение последних двух лет.

"Каждое испытание подтвердило способность системы интегрироваться с пусковой установкой HIMARS, а также дальность, траекторию и точность снаряда", – говорится в заявлении концерна.

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Испытания проводились на ракетном полигоне White Sands Missile Range (WSMR) в штате Нью-Мексико. Во время них использовались ракеты с альтернативной и унитарной боеголовками.

Отмечается, что ER GMLRS тестировали на разные расстояния, в частности максимальную дальность, которая должна составлять до 150 км. После завершения испытаний компания Lockheed Martin продолжит эксплуатационные тесты в армии США.

Испытания оружия: другие новости

В ноябре 2023 года министр обороны Франции Себастьен Лекорню сообщил об успешных испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты М51.3. Французский министр отметил, что это событие подтверждает надежность французских сил ядерного сдерживания и свидетельствует о совершенстве пусковой установки.

В октябре в Турции провели первые испытания катера-камикадзе Albatros Kamikaze İDA Swarm. Его разработала турецкая компания ASELSAN. Отмечалось, что мишень пошла на дно за считанные минуты.

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