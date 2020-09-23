В среду, 23 сентября, над Днепром в Киеве пролетели американские военные конвертопланы CV-22B Osprey.
Читайте такжеВоенные американские самолеты пролетели над Украиной (фото, видео)Как известно, конвертопланы участвуют в американо-украинских военных учениях Сил специальных операций Fiction Urchin.
Военные учения Fiction Urchin
Учения начались 17 сентября вблизи Винницы.
Участие в учениях принимают американские самолеты MC-130J Commando II и CV-22 Osprey, прикомандированные к 352-му полку специальных операций Великобритании.
Конвертоплан: справка
- Конвертоплан – тип воздушного судна, летательный аппарат с фиксированным крылом.
- Может выполнять вертикальный взлет/посадку.
- Имеет возможность физически поворачивать двигатели на 90 градусов для создания вертикальной подъемной силы или горизонтальной тяговой.
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