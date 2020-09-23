Самолеты участвуют в военных учениях Сил специальных операций Fiction Urchin.

В среду, 23 сентября, над Днепром в Киеве пролетели американские военные конвертопланы CV-22B Osprey.

Читайте такжеВоенные американские самолеты пролетели над Украиной (фото, видео)Как известно, конвертопланы участвуют в американо-украинских военных учениях Сил специальных операций Fiction Urchin.

Военные учения Fiction Urchin

Учения начались 17 сентября вблизи Винницы.

Участие в учениях принимают американские самолеты MC-130J Commando II и CV-22 Osprey, прикомандированные к 352-му полку специальных операций Великобритании.

Конвертоплан: справка

Конвертоплан – тип воздушного судна, летательный аппарат с фиксированным крылом.

Может выполнять вертикальный взлет/посадку.

Имеет возможность физически поворачивать двигатели на 90 градусов для создания вертикальной подъемной силы или горизонтальной тяговой.

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Автор: Катерина Шварц