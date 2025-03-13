Хотя о передаче данных ракет до текущего момента не сообщалось.

С 24 февраля 2022 года США продали уже второй стране дозвуковую крылатую ракету Tomahawk и технологии, связанные с ней. В частности, военно-морские силы Нидерландов осуществили успешный испытательный пуск такой ракеты с флагманского фрегата HNLMS De Ruyter у восточного побережья США, пишет Defense Express.

Кроме того, сообщается, что испытания проходили во взаимодействии с американским флотом. Нидерланды еще в 2023 году выражали желание получить Tomahawk для ударов по наземным целям в радиусе тысячи километров. После этого отсутствовали какие-либо данные о шагах, которые предшествовали бы передаче американских ракет европейской стране. Эксперты предполагают, что это происходило в тайном режиме.

Отсутствовало и заключение соответствующего контракта с США или хотя бы разрешения от DSCA на поставку ракет и спутникового оборудования. Также в издании подчеркивают, что совсем недавно, в ноябре 2024 года, Нидерланды присоединились к всеевропейской инициативе по созданию дальнобойной ракеты ELSA, что изначально выглядело как отход от желания получить Tomahawk в своем арсенале.

Видео дня

"На этом фоне логичным будет сказать, что появление у ВМС Нидерландов возможностей по применению Tomahawk выглядит более чем неожиданным", - говорится в материале. Однако там же отмечается, что портал Naval News в сентябре 2023 года писал о том, что все четыре фрегата проекта De Zeven Provinciën Нидерландов будут адаптированы для использования данного типа ракет в период с 2025 по 2029 год.

Эти военные корабли особенны тем, что у них уже в наличии есть пять установок вертикального пуска (УВП) типа Mk 41 (40 пусковых шахт), в которых просто необходимо модернизировать систему управления огнем.

На данный момент крылатые ракеты Tomahawk есть у США, Великобритании, Австралии и Нидерландов. На очереди — Япония, которая в январе 2024 года заказала поставку 400 ракет этого типа и спутниковую аппаратуру.

После чего этими ракетами заинтересовалась Германия.

Другие новости о ракетах Tomahawk

Ранее УНИАН сообщал, что США показали пуски Tomahawk по объектам йеменских хуситов. Удары дозвуковыми крылатыми ракетами Tomahawk наносились с эсминцев в Красном море и были направлены на объекты командования, производства и хранения оружия хуситов.

Кроме того, как мы уже отмечали, Австралия стала третьей страной с ракетами Tomahawk. Сообщается, что Австралия планирует купить более 200 единиц ракет Tomahawk, чтобы развернуть их на будущих платформах Военно-морских сил (подводные лодки класса "Вирджиния" и фрегаты класса "Хантер") и на эсминцах класса "Хобарт".

Вас также могут заинтересовать новости: