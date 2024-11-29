На текущей неделе Парламентская ассамблея НАТО приняла резолюцию, в которой, в частности, говорится, что Украине необходимо предоставить ракеты средней дальности (речь может идти, в том числе, о ракетах Tomahawk). Но не стоит ожидать положительного результата уже завтра.

Прежде всего, потому, что резолюция парламентской ассамблеи НАТО - это политические рекомендации, не обязательные к исполнению.

То есть, появление такого документа вовсе не означает, что со складов начнут готовить соответствующее вооружение для передачи Украине.

Однако это политический сигнал, который делегаты отправят в национальные парламенты и другие органы, уполномоченные на принятие решений.

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Далее - часы встреч на разном уровне, аргументов "за" или "против", преодоление нерешительности и страхов. Наконец, неофициальное признание, что нерешительность и страх партнеров Украины были несколько преувеличены.

Все это мы уже проходили. Сейчас "салюты" Patriot, которые могут раздаваться во время российских ракетных атак, уже стали привычными для украинцев. Но еще в конце 2022 года Украина лишь убеждала Вашингтон в том, что Patriot нам нужны на позавчера. Лед тронулся не сразу.

По похожему сценарию развивалась эпопея с разрешениями на удары американским вооружением вглубь российской территории. И не последнюю роль в этом сыграло усиление российских войск представителями союзников России по КНДР...

Однако с Tomahawk, складывается впечатление, достичь результата будет сложнее.

Во-первых, в команде новоизбранного американского президента Дональда Трампа на российско-украинском направлении наблюдается почти исключительно мирный тренд. Это не "мир любой ценой", но желание не распылять американские ресурсы.

Во-вторых, есть чисто технические проблемы. Существует мнение, что Tomahawk можно интегрировать с советскими самолетами, которые находятся на вооружении Сил обороны Украины. Однако это пока что из разряда фантазий. Вариант Tomahawk морского базирования тоже Украине не подходит: Турция, используя конвенцию Монтре, блокирует транзит военных судов. Даже если предположить, что Анкара дала бы добро, представьте, какая охота за таким корабликом началась бы со стороны россиян.

Следовательно, Украине, в случае потенциального получения Tomahawk, дополнительно нужны мобильные наземные пусковые установки. Как известно, они были уничтожены на основании договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности от 1987 года. Соответствующее производство возобновлено только в 2023 году. И первую батарею наземной пусковой установки крылатых ракет Tomahawk США планируют развернуть только сейчас, в конце 2024 года. По данным открытых источников, сейчас на вооружении американской армии есть только две батареи.

То есть, даже если закрыть глаза на экспортные ограничения по ракетам, очень трудно представить, что США передадут Украине батарею...

В общем, из ракет почти средней дальности, которые есть на вооружении у США, усилить Силы обороны Украины, теоретически, могли бы ракеты JASSM. В зависимости от модификации, такая ракета может лететь на расстояние от 360 до 1900 километров, то есть до Москвы и дальше. При этом, в отличие от Tomahawk, JASSM может быть запущена с имеющихся в Украине самолетов F-16.

Также важно их количество - США имеют на вооружении более пяти тысяч JASSM различных модификаций. Более трех тысяч из них могут лететь на расстояние почти в тысячу километров. По данным американских медиа, Белый Дом еще летом рассматривал возможность передачи этих ракет Украине. Однако, к сожалению, дальше разговоров дело не пошло. И теперь многое будет зависеть от позиции России относительно мирных переговоров.

Ярослав Конощук