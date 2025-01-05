Ракеты направили на объекты командования, производства и хранения оружия хуситов.

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) показало запуск крылатых ракет Tomahawk по объектам группировки хуситов в Йемене. Удары состоялись 31 декабря 2024 года.

Видео запусков ракет появилось на официальной странице CENTCOM в соцсети X. Удары дозвуковыми крылатыми ракетами Tomahawk наносились с эсминцев в Красном море и были направлены на объекты командования, производства и хранения оружия хуситов.

"Эсминцы с управляемыми ракетами ВМС США из состава авианосной ударной группы Harry S. Truman, которые действуют в Красном море, запускают ударные ракеты Tomahawk (TLAM) по объектам командования и управления поддерживаемых Ираном хуситов, производству и хранению оружия в Йемене 31 декабря, в зоне ответственности Центрального командования США", - отметили в ведомстве.

Tomahawk - что известно об этой ракете

Tomahawk - это американская крылатая ракета дальнего действия, разработанная для высокоточного поражения наземных целей. Она была создана компанией Raytheon и используется Военно-морскими силами США, а также рядом союзников.

Основные характеристики:

тип: крылатая ракета;

длина: около 6,25 м (с учетом стартового двигателя);

дальность: до 2500 км в зависимости от модификации;

скорость: дозвуковая (~880 км/ч);

боевая часть: может быть оснащена обычным, ядерным или кассетным зарядом;

система наведения: GPS, инерциальная навигация, TERCOM (система рельефного ориентирования).

Ракета запускается с кораблей, подводных лодок, а в некоторых случаях - с наземных платформ. Известна своей высокой точностью и возможностью обходить системы противовоздушной обороны, широко применялась в военных конфликтах, в частности в Ираке, Ливии и Сирии.

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