Австралия планирует приобрести более 200 ракет Tomahawk для своих военно-морских сил.

Австралия стала третьей страной в мире, которая приобрела и запустила американскую крылатую ракету Tomahawk. Кроме нее, таким видом вооружения владеют только США и Великобритания.

"HMAS Brisbane, эсминец класса "Хобарт", успешно запустил ракету "Томагавк" во время испытаний и оценок, проведенных у западного побережья Соединенных Штатов", - говорится в сообщении на сайте Минобороны Австралии.

Кроме того, в учениях также военными использовались ракеты Standard Missiles 6 и Naval Strike Missile. Сообщается, что Австралия планирует купить более 200 единиц ракет Tomahawk, чтобы развернуть их на будущих платформах Военно-морских сил (подводные лодки класса "Вирджиния" и фрегаты класса "Хантер") и на эсминцах класса "Хобарт". На это правительство Австралии инвестирует 1,3 миллиарда долларов США.

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На вооружение ракеты будут взяты на несколько лет быстрее, нежели планировалось. Такой шаг предоставит ВМС Австралии "самую совершенную и современную морскую ударную и противоракетную оборону в истории".

Командующий ВМС Австралии, вице-адмирал Марк Хаммонд заявил, что это имеет важное значение.

"Усиливая наши собственные оборонительные возможности и работая с партнерами, мы меняем расчеты для любого потенциального агрессора, чтобы ни одно государство никогда не пришло к выводу, что преимущества конфликта перевешивают риски", - отметил он.

Ракеты Tomahawk и Украина - что известно

Ранее УНИАН сообщал, что США вряд ли передадут Украине ракеты Tomahawk. Кроме того, это не только вопрос передачи вооружения, но еще и носителей.

Кроме того, передача таких ракет позволила бы бить по российскому военно-промышленному комплексу. Однако это может произойти только после того, как ухудшится глобальная ситуация.

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