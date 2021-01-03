За это время пограничная служба подготовила уже 6 специалистов, которые могут пилотировать Airbus Н125.

В этом году пограничники ожидают еще на 10 вертолетов французского производства Airbus Н125 для мониторинга госграницы, в том числе и морской зоны.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГНСУ.

Указанные вертолеты в ведомстве считают в 4-5 раз более экономичными по сравнению с Ми-8.

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"В течение года в Госпогранслужбе новые вертолеты подтвердили свою эффективность и экономичность. Они налетали почти 460 часов. В 2020-м их преимущественно применяли для обучения летного и технического состава. При этом, обучение нередко сочеталось с воздушным мониторингом того или иного участка государственной границы Украины", – пишут в пресс-службе.

За это время пограничная служба подготовила уже 6 специалистов, которые могут пилотировать Airbus Н125, а также 64 механики, способных обеспечивать надлежащее техническое состояние вертолетов для их эффективной эксплуатации.

В 2020 году для Н125 обустроили два ангара в Харьковской области, по одному ангару в Сумской области и Киеве. Продолжаются подготовительные работы по сооружению ангара в Черниговской области.

Вертолеты от французов

В рамках выполнения межправительственного соглашения с Францией и реализации инвестиционного проекта МВД по созданию единой системы авиационной безопасности и гражданской защиты Госпогранслужба Украины в целом ожидает получить 24 новых вертолета Airbus Helicopter Н125.

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Автор: УНИАН