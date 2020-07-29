Секретарь СНБО рассказал, как Украина готовится отражать возможную агрессию РФ с моря

Данилов напомнил о ракетной программе Украины, которая "продвигается очень мощно".

Украина возрождает военный флот и развивает ракетную программу для того, чтобы дать отпор возможной российской агрессии с моря.

Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телеканала "Украина 24".

"Вы знаете, что большую часть флота Российская Федерация, к сожалению, во время оккупации Крыма оставила себе. Но наш флот возрождается, есть новый командующий нашими Военно-морскими силами, есть целая программа для того, чтобы мы развивали свой флот", - заявил он.

Данилов также напомнил, что у Украины есть большая ракетная программа, которая "продвигается очень мощно".

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"То, что мы сегодня имеем на побережье по защите наших морских границ, - это очень опасное оружие для наших врагов. Это я о ракетном вооружении, в частности о ракете "Нептун". Наша ракетная программа ни дня не останавливалась, как бы кому-то не хотелось", - отметил секретарь СНБО.

Также Данилов заявил, что президент Владимир Зеленский определил главные акценты в оборонной сфере Украины - "это космос, ракеты, самолетостроение - три фундаментальных направления".

Как сообщал УНИАН, Данилов также рассказал, существует ли военная угроза со стороны РФ для южных областей Украины.

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