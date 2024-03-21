Отмечается, что процесс обучения летчиков продвигается не так быстро, как оптимистично ожидали Украина и ее союзники.

Неясность вокруг графика поставок американских истребителей F-16 Украине в первую очередь зависит от готовности украинских пилотов, пишет Bulgarian Military со ссылкой на ряд военных аналитиков.

"В марте этого года появились сообщения из американских СМИ, в которых говорилось о планах отправить в Украину первые шесть истребителей F-16 к лету этого года. Обучение двенадцати украинских пилотов, которое планируется завершить тоже к лету, в настоящее время продолжается в странах Дании, США и Великобритании, - пишет издание. - В то же время в этих отчетах подчеркивается, что из примерно 45 истребителей, обещанных западными союзниками, лишь небольшая часть - шесть F-16 - будет доставлена после возвращения пилотов в Украину".

Как указывает издание, похоже, что обучение пилотов на авиабазе Фетешти в Румынии, расположенной в 150 километрах к востоку от Бухареста, задерживается:

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"Многие вопросы остаются без ответа, например, количество самолетов, которые отправит каждая страна-союзница, скорость обучения пилотов и то, как Украина может собрать достаточное количество рабочей силы для надлежащего обслуживания самолетов. Подготовку этих пилотов отличает крайняя краткость: учебная программа, которая обычно рассчитана на несколько лет, сокращена до нескольких месяцев. Несмотря на такую скорость, процесс продвигался не так быстро, как оптимистично ожидали Украина и ее союзники".

Отмечается, что украинские пилоты сталкиваются с необходимостью быстрой адаптации не только к западным военным нормам, но и к владению английским языком, что является требованием для эффективной эксплуатации F-16.

F-16 для Украины - актуально

Напомним, на днях спикер Пентагона, генерал-майор Патрик Райдер ответил на вопрос о том, станет ли граница России своеобразной "красной линией" для F-16, которые западные союзники передадут Украине:

"Действительно, мы здесь говорим о предоставлении Украине уникального воздушного потенциала, опять же, который должен сосредоточиться на защите Украины своей суверенной территории внутри суверенных границ Украины. То, на чем фокусируется воздушная коалиция, - это обеспечение Украины подготовкой, необходимой ей для управления этими самолетами".

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