Соединенные Штаты не воюют с Россией, заявил Патрик Райдер.

Спикер Пентагона, генерал-майор Патрик Райдер ответил на вопрос о том, станет ли граница России своеобразной "красной линией" для американских истребителей F-16, которые западные союзники передадут Украине.

"Действительно, мы здесь говорим о предоставлении Украине уникального воздушного потенциала, опять же, который должен сосредоточиться на защите Украины своей суверенной территории внутри суверенных границ Украины. То, на чем фокусируется воздушная коалиция, - это обеспечение Украины подготовкой, необходимой ей для управления этими самолетами. И, наконец, как вы говорите, доставкой F-16 в Украину", - заявил он в интервью Радио Свобода.

По его словам, США "сосредоточены на том, чтобы помочь Украине защитить свою суверенную территорию и вернуть ее".

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"Соединенные Штаты не воюют с Россией. Мы не стремимся к войне с Россией", - сказал Райдер, отвечая на вопрос, почему партнеры Украины все еще имеют своеобразные "красные линии" относительно типов вооружений, которые они предоставляют Украине, а также географии их ударов.

Истребители F-16 для Украины - актуальное

Напомним, президент Румынии Клаус Йоханнис дал согласие на обучение украинских пилотов на F-16.

Речь идет об обучении украинцев, которые будут работать с истребителями F-16, в новосозданном Европейском учебном центре F-16 (EFTC) на военно-воздушной базе Фетешти. Украинские пилоты, по данным СМИ, должны прибыть на базу летом.

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