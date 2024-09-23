То, что Россия направила экипаж авианосца на фронт, подчеркивает кризис с кадрами в российской армии, отмечает аналитик.

"Адмирал Кузнецов", единственный авианосец российского флота, не выходил на боевое дежурство уже восемь лет, и все более маловероятно, что он вообще когда-либо выйдет на боевое дежурство. Поэтому в последние месяцы Кремль, судя по информации в соцсетях, перевел моряков с этого ветхого корабля в армию и отправил их воевать в Украину, пишет аналитик Forbes Дэвид Экс.

"Это поразительное открытие, которое подчеркивает кризис с кадрами в российской армии… а также подчеркивает ветхое состояние крупнейших военных кораблей российского флота, большинство из которых остались со времен холодной войны", - пишет аналитик.

То, что россияне, очевидно, отводят людей с "Кузнецова", не удивительно, отмечает Дэвид Экс, поскольку Кремль идет на крайние меры, чтобы мобилизовать все новых военнослужащих для замены погибшим в Украине. При этом альтернативой лишению кораблей их экипажей может стать общенациональный призыв, что было бы политически рискованно для режима президента России Владимира Путина, пишет он.

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Кроме того, ветхий 39-летний "Кузнецов" вряд ли вернется в море. В октябре 2018 года корабль получил серьезные повреждения, когда затонул сухой док, в котором авианосец находился на ремонте. Затем, в декабре 2019 года, на самом "Кузнецове" вспыхнул пожар.

Руководство флота рассматривало вопрос о выводе поврежденного корабля из эксплуатации, однако потом решило отремонтировать и модернизировать. Планировалось, что "Кузнецов" вернется в море в 2022 году. Но в декабре 2022 года на корабле вспыхнул пожар. Корабль должен был покинуть порт Мурманска на севере России еще весной, впервые за восемь лет. Вместо этого судно по-прежнему стоит у причала в Мурманске, отмечает аналитик.

"Любой другой флот мог бы просто покончить с потерями, списать обгоревший корабль и построить на его месте новый. Но российская промышленность, вероятно, не в состоянии построить прямую замену "Кузнецову" или любому другому крупному военному кораблю - вот почему так много крупных кораблей российского флота - это бывшие советские корабли с изношенными за десятилетия корпусами и механизмами", - отмечает аналитик.

Как отмечает Павел Лузин, военный эксперт Пермского университета, главная проблема – в двигателях. Украинские заводы построили большинство крупных морских двигателей советского флота. Теперь украинцы больше не экспортируют эти двигатели в Россию, а россияне с трудом налаживают местное производство аналогичного оборудования.

Так, по данным аналитиков, по крайней мере некоторые члены экипажа "Кузнецова" сформировали так называемый механизированный батальон "Фрегат" в составе 1-й гвардейской танковой армии. Этот батальон сражался в районе Харькова на севере Украины, а затем переместился в район Покровска на востоке.

В то же время, єксперты Defense Express отмечают, что поскольку корабль годами находится в ремонте, членам экипажа могли предложить повоевать в Украине, и некоторые могли соблазниться на это предложение. Однако, по их мнению, это не значит, что россияне "списали на берег" как пехоту весь личный состав единственного авианосца.

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