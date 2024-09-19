События совпали со временем дискуссии о разрешении Украине использовать западное оружие большого радиуса действия.

Оккупанты выводили в Черное море почти все боевые корабли Черноморского флота Российской Федерации (ЧФ РФ). В частности, 16 надводных кораблей и субмарин, среди которых 7 ракетоносителей.

Как отметил капитан 1 ранга запаса, эксзаместитель начальника штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко в эфире Еспресо, это произошло в рамках учений "Океан 2024", которые РФ провела совместно с Китаем.

"С 10 по 16 сентября россияне проводили учения "Океан 2024". Основная цель учения - якобы восстановление имиджа военно-морского флота России после значительных потерь, которые были нанесены Черноморскому флоту в конце прошлого года - в начале этого... Тогда за три месяца они потеряли 10 боевых кораблей", - сказал Рыженко.

Видео дня

"Сказали, что в маневрах задействовали 400 боевых кораблей и судов, хотя максимум, что у них есть - 200 кораблей и катеров ВМФ РФ, где они другие наскребли - не знаю... Привлекли к этому Китай, чтобы показать, что это - коалиционные учения и у них есть мощные партнеры", - считает специалист.

Он добавил, что ЧФ РФ формально участие в учениях не принимал, но на прошлой неделе россияне вывели в акваторию Черного моря 16 кораблей, в том числе субмарин. Как считает Рыженко, именно этим фактом обуславливается то, что россияне сначала оставили свою базу в Новороссийске, отработали ""какие-то очень базовые" учения в море, а потом вернулись. Эксперт отметил, что эти события совпали со временем дискуссии о разрешении Украине использовать западное оружие большого радиуса действия.

Рыженко отметил, что оккупанты постоянно принимают меры, чтобы обезопасить свои корабли от ударов ВСУ. В частности, они постоянно переставляют корабли, размещают между гражданскими судами, чтобы ввести в заблуждение Силы обороны Украины, когда те ищут потенциальные цели для атак. По данным Рыженко, сейчас корабли ЧФ РФ находятся в пункте базирования "Новороссийск", поэтому для Украины остается угроза применения захватчиками ракет морского базирования типа "Калибр".

Ситуация в Черном море

Двое суток подряд в акватории Черного моря фиксировалось рекордное количество кораблей ЧФ РФ - всех, находящихся на плаву, с общим вооружением - 48 ракет "Калибр". По словам представителя Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука, такие действия могли говорить не о подготовке к атаке на Украину, а об опасениях россиян получить удар со стороны ВСУ.

Вас также могут заинтересовать новости: