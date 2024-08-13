Ранее появилась информация, что США решили избавиться от штурмовиков A-10 Thunderbolt II.

Украине не стоит добиваться от США передачи списанных штурмовиков A-10 Thunderbolt II, поскольку их получение принесет больше проблем, чем пользы. Такое мнение в интервью "PRESSING" озвучил ветеран АТО, глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут.

"Украина имеет четыре типа боевых самолетов со времен Советского союза: МиГ-29, Су-27, Су-25, Су-24МР. Нам надо заменить четыре типа советских самолетов на единый, унифицированный западный современный самолет, платформу. Страна приняла для себя геополитическое решение, что это будет F-16. Мы приняли, мы должны к этому двигаться. F-16 должен заменить четыре типа самолетов и он это прекрасно делает", - сказал Чмут.

Он добавил, что Украина также согласилась на получение от Франции самолетов Mirage 2000. И это решение, по мнению Чмута, уже имеет не только свои преимущества, но и недостатки. Зато взять третий тип самолета, а именно А-10, о которых говорили в СМИ - это скорее о недостатках, чем преимущество.

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"Я со страхом смотрю на то, что я вижу и слышу от пилотов. О том, как тяжело нам даются сейчас F-16. И мне страшно представить, когда нам дадут еще один тип самолетов, которые очень ограничены в характеристиках. Которые эксплуатируются сегодня только в США. Которые готовились для большой Холодной войны под ту технику и тактику, которая была тогда. За это время все очень изменилось. A-10 очень дорогие в обслуживании, дороже F-16. Мы не потянем просто", - сказал Чмут.

Штурмовики A-10: что известно

Разговоры о возможной передаче Украине американских штурмовиков A-10 начались в 2022 году. Тогда поставки именно этого штурмовика не исключил министр воздушных сил США Фрэнк Кендалл, который сообщил, что рассматриваются все пути усиления ВСУ.

Уже в этом году стало известно, что Воздушные силы США решили избавиться от штурмовиков A-10 Thunderbolt II и могли бы передать эти самолеты Украине. Однако, по словам высокопоставленного представителя Пентагона, Украина не заинтересована в такой технике.

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