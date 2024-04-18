Ранее и Сырский, и Буданов заявляли, что Украине могли очень помочь знаменитые американские штурмовики.

Воздушные силы США решили избавиться от штурмовиков A-10 Thunderbolt II и могли бы передать эти самолеты Украине, однако, по словам высокопоставленного представителя Пентагона, наша страна не заинтересована в такой технике. Об этом пишет издание Defense One.

"Украина не проявила особого интереса. Я думаю, что они, по справедливости, обеспокоены их живучестью", - заявил министр Воздушных сил США Франк Кенделл во время слушаний в комитете по вооруженным силам Палаты представителей.

Такой точки зрения не разделяют даже в самих Соединенных Штатах. "Я не поддерживаю идею о том, что они (штурмовики A-10, - ред.) не будут эффективными на поле боя в Украине, потому что этот самолет был буквально создан для уничтожения советской и российской бронетехники. Да, он немного устарел, но и ATACMS, и HIMARS также", - говорит старший научный сотрудник Гудзоновского института Люк Коффи.

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Министр Воздушных сил добавил, что любой эксплуатант A-10 столкнется с определенными проблемами в его обслуживании, ведь самолет очень старый и найти для него нужные запчасти будет проблематично.

Очевидно, такие трудности не пугают украинских военных. "Это то, что действительно может помочь нанести военное поражение России", - заявил руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов.

Примерно такой же точки зрения придерживается главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сирский. "Я бы говорил об А-10 как о варианте, если нам их дадут", - заявил он агентству Reuters.

A-10 Thunderbolt II: справка

A-10 является американским бронированным одноместным штурмовиком, предназначенным для уничтожения танков, бронеавтомобилей и других наземных целей. Свой первый полет он совершил в 1972 году.

За все время было построено более 700 таких самолетов различных версий. Наиболее современной из них является версия A-10C, которая представляет собой глубокую модернизацию более раннего A-10A.

Несмотря на свой возраст, A-10C является высокотехнологичной машиной, которая способна применять широкий спектр управляемого вооружения класса "воздух-поверхность". В частности, он может использовать в одном вылете сразу 16 сверхсовременных бомб GBU-39 (SDB).

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