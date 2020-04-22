Китай разрабатывает учебно-тренировочный самолет для посадок на авианосец

Первый такой планер собрали в рекордно короткие сроки.

Китайская авиастроительная корпорация в Гуйчжоу подтвердила предположение о том, что разрабатывает учебно-тренировочный самолет для посадок на палубу авианосца.

Об этом сообщает Janes.

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Первый такой планер собрали в рекордно короткие сроки.

Одновременно деталей самолета и заданий, который тот должен выполнять, нет.

Месяц назад появились слухи о том, что корпорация работает над важным проектом. Сообщение было дополнено самолетом JL-9, что пролетает над одним из авианосцев.

Как сообщал УНИАН, Южная Корея получит очередную партию американских беспилотников-разведчиков RQ-4 Global Hawk HALE в рамках подписанного в 2017 году контракта на 657 миллионов долларов.