Минобороны получило партию восстановленных и модернизированных БРДМ (фото)

Улучшенный БРДМ-2Л1 имеет новейшие средства навигации и связи, тепловизионную систему ночного управления; изменено расположение личного состава и улучшена эргономика машины за счет боковых люков усиленным бронированием, что ускоряет десантирование экипажа и упрощает эксплуатацию техники.

Министерству обороны передали партию из 8 восстановленных бронированных разведывательных дозорных машин с улучшенными характеристиками БРДМ-2Л1.

Об этом сообщает пресс-служба государственного концерна "Укроборонпром".

"Государственное предприятие "Николаевский бронетанковый завод", входящее в состав ГК "Укроборонпром", передало Министерству обороны Украины партию из 8 единиц капитально восстановленных бронированных разведывательных дозорных машин с улучшенными характеристиками БРДМ-2Л1", - говорится в сообщении.

Это первая партия техники, которая прошла капитальный ремонт и улучшение характеристик на Николаевском бронетанковом заводе уже в рамках нынешнего государственного оборонного заказа.

"Даже в условиях карантина и чрезвычайной ситуации в стране мы не останавливали производство. Работали на перспективу. Поэтому, как только новый договор с Министерством обороны Украины был подписан, мы почти сразу отгрузили нашим военным первую партию БРДМ-2 с улучшенными характеристиками. Боевые задача не могут ждать, поэтому мы работали и работаем", - заявил директор завода Юрий Кравченко.

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В ходе капитального ремонта, опираясь на боевой опыт украинских военных, специалисты предприятия улучшили характеристики базовой машины БРДМ-2. В частности БРДМ-2Л1 имеет новейшие средства навигации и связи, тепловизионную систему ночного управления; изменено расположение личного состава и улучшена эргономика машины за счет боковых люков усиленным бронированием, что ускоряет десантирование экипажа и упрощает эксплуатацию техники.

Специалисты Николаевского бронетанкового завода завершали капремонт первой партии БРДМ-2Л1 уже в условиях национального карантина в связи с эпидемией коронавируса.

*** Бронированная разведывательно-дозорная машина БРДМ-2 находится на вооружении Вооруженных сил Украины, имеет повышенную проходимость и предназначена для ведения разведки и сопровождения конвоев, также служит для размещения специального вооружения.

"Николаевский бронетанковый завод - одно из основных предприятий "Укроборонпрома", специализирующееся на изготовлении и модернизации бронированной колесной техники для ВСУ.