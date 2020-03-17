В Китае разбилась ракета-носитель нового типа

Китайские инженеры не называют причины.

Во вторник, 17 марта, в Китае разбилась ракета-носитель нового поколения среднего размера Чанчжэн-7А (Великий поход-7 А), после первого же запуска.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на "Синьхуа".

Ракета была запущена в 21:34 по пекинскому времени с космодрома Вэньчан, расположенного на берегу провинции Хайнань Южный Китай, однако затем возникла неисправность.

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Китайские космические инженеры расследуют причину неудачи.

Чанчжэн-7 - это новая китайская двухступенчатая ракета-носитель среднего класса, которая использует экологически чистые компоненты ракетного топлива: жидкий кислород и керосин. В дальнейшем, именно она будет играть основную роль в ракетных запусках Китая.

Ранее американские военные провели успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Об этом сообщили представители командования ВВС США.