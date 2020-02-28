Летающий грузовик, мотоцикл или джип - армии США нужен высокомобильный транспорт

Пентагону нужен летательный аппарат с вертикальным взлетом и посадкой, высокой мобильностью в условиях городской застройки, который будет оснащен электрическим либо гибридным двигателем.

Американские военно-воздушные силы объявили о начале кампании по разработке технологий для создания летательного аппарата, концептуально схожего с армейским внедорожником.

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Им нужен аппарат, способный быстро перевезти несколько солдат и небольшой груз на небольшое расстояние. "Эти аппараты [...] не дроны, автомобили, вертолеты, грузовики, самолеты, мотоциклы или джипы, но они могут выполнять их задачи", - говорится в сопроводительной записке, передает Би-би-си. Объявление об этом размещено на сайте госзакупок США. ВВС США таким образом дают понять частным компаниям, что заинтересованы в разработке такого летательного аппарата и на каком-то этапе смогут поддержать этот проект.

Каких-либо гарантий заключения контракта при этом ВВС США компаниям не дает, но по мере поступления предложений будет отбирать отдельные наиболее интересные проекты для закупки пробных партий уже. Первый полноценный полет аппарат должен совершить до 17 декабря 2020 года.

"Мы видим, что есть много компаний, которые разрабатывают действительно крутые технологии, которые могут действительно изменить этот мир, но им нужно получить сертификацию [...] У нас для них ценное предложение, которое не относится к финансам. У них и так полно денег от частных инвесторов. Наше предложение - испытательные полигоны и сертификаты безопасности и летной годности", - цитирует военное интернет-издание DefenseNews заместителя министра военно-воздушных сил США по вопросам закупок Уилла Ропера.

Поскольку это объявление не является традиционным тендером, в результате которого будет заключен твердый контракт, то и техническое задание, изложенное в заявке, приводит лишь приблизительные параметры и тактико-технические характеристики.

Пентагону нужен летательный аппарат с вертикальным взлетом и посадкой, высокой мобильностью в условиях городской застройки, который будет оснащен электрическим либо гибридным двигателем. Как должен управляться этот аппарат, из описания до конца не ясно, но возможны три опции: управление пилотом, дистанционно или бортовым компьютером.

Этот аппарат должен перевозить от трех до восьми солдат на расстояние около 100 миль (160 км) со скоростью более 100 миль в час. Он также должен находиться в воздухе не менее часа.

"Исходя из современных тенденций, подобные коммерческие транспортные средства обычно характеризуются применением нескольких движителей [например, винтов или турбин.- ред.] для вертикального полета и возможностью использования крыла для горизонтального полета, а также расширенными системами управления полетом и высоким уровнем автоматизации или автономности", - говорится в документе.

Иными словами, ВВС США рекомендуют потенциальным соискателям контрактов присмотреться к тому, что происходит на коммерческом рынке. Пентагон хочет, чтобы в результате аппарат был одновременно эффективен и полезен для военных, но при этом и имел бы успех на рынке.