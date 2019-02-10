Польша купит у США мобильные артиллерийские системы HIMARS за 414 миллионов долларов

Закупка реактивных систем залпового огня HIMARS составляет важный элемент модернизации польских Вооруженных сил.

Польша купит американскую ракетную артиллерийскую систему повышенной мобильности HIMARS.

Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, пишет Польское радио.

По словам политика, Варшава заплатит за систему выгодные цену, соответствующий договор будет подписан 13 февраля.

"Безопасность является бесценной. В конце концов, безопасность является одним из приоритетов правительства Матеуша Моравецкого. Я, однако, хочу вас заверить, что этот договор касается закупки современного военного снаряжения за хорошую цену. За дивизион HIMARS мы заплатим четыреста четырнадцать миллионов долларов. Это хорошая цена", - отметил Блащак.

Читайте такжеВоенные США получат нового типа Javelin

HIMARS, то есть High Mobility Artillery Rocket System – это высокомобильная реактивная система залпового огня предназначена для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств ПВО и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров, а также для оказания огневой поддержки своим подразделениям и средствам поддержки.

Система предназначена для стрельбы управляемыми и неуправляемыми ракетами. Максимальная дальность - 300 км. "Закупка этих систем является важным элементом модернизации польских Вооруженных сил", - отмечает издание.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году Государственный департамент США одобрил продажу Румынии американских реактивных систем залпового огня HIMARS и связанного с ними оборудования на сумму в 1 миллиард 250 миллионов долларов