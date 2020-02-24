Украинские катера провели учебные стрельбы под носом у оккупантов, российские корабли наблюдали

Российские катера вышли на связь и предупредили об "особом статусе" прохождения Керченского пролива.

Малые бронированные артиллерийские катера «Кременчуг» и «Лубны» совместно с кораблем специального обеспечения «Оникс» отработали совместный выход в Азовское море и учебные артиллерийские стрельбы.

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Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

«Малые бронированные артиллерийские катера «Кременчуг» и «Лубны» совместно с кораблем специального обеспечения «Оникс» Морской охраны Государственной пограничной службы Украины из состава Объединенных сил отработали совместный выход в море и учебные артиллерийские стрельбы», - говорится в сообщении.

В ООС отметили, что «Кременчуг» и «Лубны» - это бронекатера типа «Гюрза-М», новые суда, спущенные на воду осенью 2018 года.

«Экипажи катеров имеют опыт подобных стрельб, поэтому ничего нового для них не произошло. Единственное, что в Азовском море был шторм, и погодные условия не способствовали проведению стрельб. Впрочем, экипажи выполнили задание на «отлично», поразив из пушек ЗТМ-1 калибра 30 мм все цели. Расстояние до мишеней составляло около километра, и несмотря на немалые волны цели были поражены», - отметили в пресс-центре.

«Не обошелся выход в море и без присутствия судов страны-агрессора. Катера ФСБ РФ к украинским бронекатерам не приближались, однако вышли на связь, запросив наши координаты и предупредив об «особом статусе» прохождения Керченского пролива», - сообщили в штабе ООС.

Катерная группа ВМС с кораблем ГПСУ продолжили выполнять задания учений и вскоре отработали кроме дневных, еще и ночные стрельбы. Цели были поражены и ночью, а катера вернулись в порт базирования.