Стало известно, когда снова выйдут в море возвращенные Россией украинские корабли

"Россияне даже не убрали осколки снарядов", - рассказал командующий ВМС.

Возвращенные Россией три украинских корабля - катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", снова выйдут в море в составе Военно-морских сил Украины к началу лета текущего года.

Об этом сообщил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, передает "Радио Свобода".

"Сейчас оформлены все документы на постановку их в ремонт. Мы составили перечень имущества, которое было похищено и снято, передали его следственным органам. Была баллистическая экспертиза относительно обстрела "Бердянска". Россияне даже не убрали осколки снарядов. Сейчас ожидаем приезд адвокатов, которые представляют Украину в международных судах. Будет еще раз осмотр катеров и буксира "Яны Капу", и в конце следующей недели катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир пойдут на плановый ремонт", – сообщил Воронченко.

При этом он признал, что командование и президент обещали отремонтировать корабли в течение трех месяцев, но повреждения оказались слишком серьезными.

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Как сообщал УНИАН, 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксиру "Яны Капу" и катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих, трое из которых были ранены, и обвинили в незаконном пересечении границы РФ.

7 сентября 2019 года моряки вернулись домой в рамках обмена между Украиной и Россией удерживаемыми лицами.

18 ноября РФ вернула Украине захваченные буксир "Яны Капу" и катера "Бердянск" и "Никополь". 20 ноября корабли прибыли в порт Очакова.