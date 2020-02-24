На Волыни военные летчики отрабатывают фигуры высшего пилотажа (видео)
11:26, 24 февраля 2020Оружие
204 0
Севастопольска бригада тактической авиации отрабатывает фигуры высшего пилотажа.
Севастопольска бригада тактической авиации отрабатывает фигуры высшего пилотажа на Волыни
Крымский высший пилотаж в волынском небе. Военные авиаторы, которые весной 2014 года прославились сопротивлением оккупанту в Севастополе, теперь служат в Луцке.
Читайте такжеВ акваторию Черного моря вошел американский ракетный эсминец
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Военные летчики и днем, и ночью отрабатывают фигуры высшего пилотажа.
Севастопольскую бригаду тактической авиации в Луцк передислоцировали два года назад.
Как сообщал УНИАН ранее, украинские военные провели учебные стрельбы самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика" и 2С3 "Акация".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter