На Волыни военные летчики отрабатывают фигуры высшего пилотажа (видео)

Севастопольска бригада тактической авиации отрабатывает фигуры высшего пилотажа.

Крымский высший пилотаж в волынском небе. Военные авиаторы, которые весной 2014 года прославились сопротивлением оккупанту в Севастополе, теперь служат в Луцке.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Военные летчики и днем, и ночью отрабатывают фигуры высшего пилотажа.

Севастопольскую бригаду тактической авиации в Луцк передислоцировали два года назад.

Как сообщал УНИАН ранее, украинские военные провели учебные стрельбы самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика" и 2С3 "Акация".