Испытали "Акации" и "Гвоздики": ВСУ провели учебные стрельбы из самоходных артиллерийских установок (фото)

В стрельбах поучаствовали бойцы 24 ОМБр имени короля Даниила.

Украинские военные провели учебные стрельбы самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика" и 2С3 "Акация".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

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Отмечается, что в стрельбах участвовали бойцы 24 ОМБр имени короля Даниила. "Королевские" артиллеристы отработали условное уничтожение вражеских взводных и ротных опорных пунктов.

К этим занятиям был привлечен оперативный резерв первой очереди, а также курсанты высших военных учебных заведений, которые сейчас проходят стажировку в артиллерийских подразделениях.

Как сообщал УНИАН, на Ривненщине по стандартам НАТО модернизировали боевую машину управления огнем самоходной артиллерии.