В Ривненской области по стандартам НАТО модернизировали машину управления огнем артиллерии

Машину готовят к отправке в зону боевых действий на Донбассе.

В Ривненской области по стандартам НАТО модернизировали боевую машину управления огнем самоходной артиллерии.

Как сообщил представитель информагентства АрмияInform в Ривненской области Виктор Шубец, военные ремонтники одной из частей, дислоцированных на территории Ривненской области, завершили модернизацию по стандартам НАТО боевой машины управления огнем артиллерии.

Модернизация, которая выполнялась по проекту Министерства обороны Украины, проводилась на базе боевой машины многоцелевого легкого бронированного тягача с универсальным корпусом советского производства. Эта техника в СССР была принята на вооружение в 1964 году.

Отмечается, что специалисты военной части в Ривненской области восстановили на машине двигатель, шасси, изъяли устаревшие средства связи. Вместо последних установлена украинская версия под названием «Лыбидь». Технические параметры радиостанции позволяют вести переговоры во многих режимах, в частности, закрытом. Информация, подлежащая обмену, кодируется автоматически.

По мнению военных, такое переоборудование позволит учитывать все аспекты подготовки и управления боевой стрельбой и обеспечивать управление подразделениями.

При модернизации старой базы комплекса и демонтажа устаревшей аппаратуры (крупногабаритных радиостанций, вычислительной техники, кабельных вводов, щитов) удалось уменьшить ее вес почти на 1500 килограммов. Советская машина весила 10 тонн.

«Уменьшение веса способствовало существенному повышению проходимости и дало возможность увеличить количество экипажа или боекомплекта», - говорится в сообщении.

Сейчас машину готовят к отправке в зону боевых действий на востоке Украины.

К концу года ремонтники воинской части планируют модернизировать еще четыре таких машины.