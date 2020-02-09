Боевые катера "Бердянск" и "Никополь" становятся на ремонт

Россия вернула захваченные у Украины суда в плачевном состоянии.

Малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" становятся на ремонт.

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Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства обороны Украины.

В министерстве напомнили, что 18 ноября 2019 года, после 358 дней незаконного захвата и задержания Россией трех украинских военных кораблей в акватории Черного моря возле Керчи, МБАКы "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" были переданы Украине в нейтральных водах, в соответствии с решением Международного трибунала по морскому праву.

20 ноября они прибыли на базу ВМС ВС Украины в Очаков.

"Захваченные врагом суда пришли не своим ходом, а с помощью буксиров, в практически уничтоженном состоянии. До этого времеи их не восстанавливали в связи со следственными действиями и проведением баллистической экспертизы", - отметили в ведомстве.

"Катер" Никополь "и буксир" Яны Капу "уже на следующей неделе отправят на завод. Второй катер" Бердянск "станет на ремонт несколько позже", - добавили в Минобороны.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября 2018 Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксиру "Яны Капу" и катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих, трое из которых были ранены, и обвинили в незаконном пересечении границы РФ.

7 сентября 2019 моряки вернулись домой в рамках обмена между Украиной и Россией удерживаемыми лицами.

18 ноября РФ вернула Украине захваченный буксир "Яны Капу" и катера "Бердянск" и "Никополь". 20 ноября корабли прибыли в порт Очакова.

Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что российские "угробили" Украинские судна, сняли даже "плафоны, розетки и унитазы".