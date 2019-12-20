Корреспондент УНИАН в сети продолжил спор с Путиным об украинских танках

Журналист подчеркнул, что в России тоже используются по большей части модернизированные советские танки.

Корреспондент УНИАН в России Роман Цимбалюк в сети продолжил спор с президентом РФ Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.

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"Насчет украинских танков на Кубани. Владимир Владимирович вступил в дискуссию относительно украинских боевых машин. Говорит, что Т-64 - советский танк. Мол, у нас своего ничего нет. Танк действительно советский, но у нас есть украинская модернизация до уровня "Булат", - пишет он на своей странице в Facebook.

Журналист подчеркнул, что в России тоже используются по большей части модернизированные советские танки.

"В частности, на Донбассе против нас воевали танки в модернизации Т-72Б3. Такие танки есть только в Вооруженных силах этой большой страны. В Украину они точно не экспортировались. Приехали своим ходом", - подчеркнул Цимбалюк.

Напомним, в ходе большой пресс-конференции Цимбалюк заявил Путину что, если бы украинские танки были на Кубани, Москва тоже изменила бы отношение к Украине. В ответ на это российский глава напомнил о советском происхождении танков, находящихся на вооружении армии Украины.