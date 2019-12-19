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Корреспондент УНИАН спросил Путина об украинских танках на Кубани (видео)

12:16, 19 декабря 2019
Политика
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Владимир Путин / REUTERS

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос корреспондента УНИАН Романа Цимбалюка, который заметил, что если бы украинские танки были на Кубани, Россия тоже изменила бы отношение к Украине.

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Эти слова прозвучали на большой пресс-конференции, которая проходит в четверг, 19 декабря.

Приводим диалог Цимбалюка и Путина:

"Вы имеете в виду 72-ые машины или 34-ые?" - спросил Путин.

"У нас основной боевой танк — Т-64. Произведен в Харькове", - ответил корреспондент УНИАН.

"Это тоже советская машина", - заявил российский президент.

Ранее президент России Владимир Путина на большой пресс-конференции ответил на просьбу охарактеризовать главу Украины Владимира Зеленского.

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Теги: #Путин#Роман Цимбалюк