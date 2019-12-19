Корреспондент УНИАН спросил Путина об украинских танках на Кубани (видео)

Журналист сказал, что если бы украинские танки стояли на Кубани, Россия изменила бы отношение к Киеву.

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос корреспондента УНИАН Романа Цимбалюка, который заметил, что если бы украинские танки были на Кубани, Россия тоже изменила бы отношение к Украине. Читайте такжеК Путину на пресс-конференцию пришла Снегурочка (фото) Эти слова прозвучали на большой пресс-конференции, которая проходит в четверг, 19 декабря. Приводим диалог Цимбалюка и Путина: "Вы имеете в виду 72-ые машины или 34-ые?" - спросил Путин. "У нас основной боевой танк — Т-64. Произведен в Харькове", - ответил корреспондент УНИАН. "Это тоже советская машина", - заявил российский президент. Ранее президент России Владимир Путина на большой пресс-конференции ответил на просьбу охарактеризовать главу Украины Владимира Зеленского.

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