Корреспондент УНИАН спросил Путина об украинских танках на Кубани (видео)
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос корреспондента УНИАН Романа Цимбалюка, который заметил, что если бы украинские танки были на Кубани, Россия тоже изменила бы отношение к Украине.
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Эти слова прозвучали на большой пресс-конференции, которая проходит в четверг, 19 декабря.
Приводим диалог Цимбалюка и Путина:
"Вы имеете в виду 72-ые машины или 34-ые?" - спросил Путин.
"У нас основной боевой танк — Т-64. Произведен в Харькове", - ответил корреспондент УНИАН.
"Это тоже советская машина", - заявил российский президент.
Ранее президент России Владимир Путина на большой пресс-конференции ответил на просьбу охарактеризовать главу Украины Владимира Зеленского.