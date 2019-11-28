Макрон ответил отказом на идею Путина по ракетам

В то же время президент Франции считает, что нужно продолжить обсуждение будущего договора по ракетам средней и малой дальности.

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался от предложения президента Российской Федерации Владимира Путина о введении моратория на развертывание ракет средней и малой дальности в Европе.

Об этом Макрон сказал после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Париже, сообщает "РБК-Украина".

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В то же время Макрон заявил о необходимости продолжить обсуждение будущего договора по ракетам средней и малой дальности с участием европейских представителей и РФ.

"С Россией необходимо выстроить прозрачный, основательный и требовательный диалог. Россия является географической частью Европы. Создание новой архитектуры безопасности требует новых отношений с Россией", - отметил президент Франции.

Как сообщал УНИАН, на днях президенты Франции Эммануэль Макрон и России Владимир Путин провели телефонные переговоры касаемо ситуации в Украине и будущего саммита лидеров "нормандской четверки", который запланирован на 9 декабря в Париже.