Макрон поговорил с Путиным по телефону о ситуации в Украине

9 декабря в Париже состоится саммит в "нормандском формате".

Президенты Франции Эммануэль Макрон и России Владимир Путин провели телефонные переговоры по ситуации в Украине и будущему саммиту лидеров "нормандской четверки", который запланирован на 9 декабря в Париже.

Инициатором разговора была французская сторона, сообщили в пресс-службе Кремля.

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"Основное внимание уделено ситуации в Украине - с учетом подготовки к запланированному на 9 декабря в Париже саммита в "нормандском формате". С обеих сторон подчеркнуто, что проведение такой встречи должно реально способствовать скорейшей и полной реализации Минских соглашений. В этом контексте отмечена необходимость исполнения Киевом обязательств относительно политических аспектов внутриукраинского урегулирования. Прежде всего речь идет о вступлении в силу закона об особом статусе Донбасса", - отметили в Кремле.

Говорили ли о выводе российских войск с территории Украины, полном разоружении поддерживаемых РФ боевиков, не сообщается.

Путин также рассказал Макрону о передаче трех украинских судов, которые россияне год назад захватили в Керченском проливе.