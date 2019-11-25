На Донбассе прошли учения танковых подразделений резерва ОС (видео)

В Сухопутных войсках отметили, что хотя танки и отведены из района проведения ООС, но «угроза танкового прорыва всегда имеет место».

На Донбассе прошли учения танковых подразделений резерва Объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

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«На Донбассе состоялись военные учения танковых подразделений резерва Объединенных сил. Цель военных маневров - поддержание высокой степени готовности к реагированию на возможный прорыв врага», - говорится в сообщении.

Отмечается, что хотя танки и отведены из района проведения операции Объединенных сил, но «угроза танкового прорыва всегда имеет место».

«Чтобы подразделения не теряли навыков - с ними регулярно проводят тренировки общевойскового резерва», - отметили в ВСУ.

Также сообщается, что личный состав выполнял действия в различных формах и способах применения бригады: «Резервисты справились с поставленными задачами, поэтому украинские военные могут быть уверены, что в случае необходимости им быстро придут на помощь квалифицированные и хорошо подготовленные резервисты».

Как сообщал УНИАН, на полигоне 235-го Межвидового центра подготовки военных частей и подразделений Вооруженных сил Украины "Широкий лан" начались двусторонние батальонные тактические учения.