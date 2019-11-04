"Радикально увеличит обороноспособность": эксперт рассказал, чем Украина ответит России на морскую агрессию

Эксперт рассказал о разработке Украиной новых крылатых ракет.

Украина ответит на военную угрозу России на море, что растет после аннексии Крыма, разработкой крылатых ракет "Нептун".

Об этом рассказал эксперт по вопросам международных отношений Николай Белесков, передает «Обозреватель». По его словам, Украина не может рассчитывать исключительно на свой флот.

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"В Крыму создана мощная группировка, сухопутная и морская компонента, которая создает значительные проблемы для Украины и для НАТО. Для Украины положение остается тяжелым, поскольку такое географическое положение Крыма вместе с теми морскими линиями коммуникаций, которые использует Украина, это касается портов Черного и Азовского моря, дает России возможность давить и шантажировать Украину. Мы это видели неоднократно, особенно в Азовском море", – рассказал эксперт.

Белесков отметил, что в результате аннексии Крыма Украина потеряла самые боеспособные корабли.

"Но надо понимать, что большинство этих кораблей были не готовы к современной высокоинтенсивной войне на море, которая требует высокоточного вооружения. Фактически, даже до аннексии Крыма наш флот не был готов к современным боевым действиям на море", – пояснил он.

"Мы создаем флот не то что с нуля, но с небольшой базы. Это не такая большая трагедия, потому что поддержание необходимого количества кораблей, которые не соответствуют условиям, достаточно затратное, но это не очень правильная стратегия. Мы, к сожалению, не можем делать ставку исключительно на развитие флота", – заявил международник.

По его словам, Украина выбрала асимметричный проект, который пока не реализован – создания крылатой ракеты "Нептун" и противокорабельных ракетных комплексов на ее основе.

"Даже когда мы создадим и поставим на боевое дежурство протикорабельний ракетный комплекс на основе крылатой ракеты "Нептун", все проблемы не решатся. Но это радикально увеличит нашу обороноспособность и позволит, например, противодействовать возможной блокаде наших черноморских портов", – подчеркнул он.