В Киеве открылась выставка «Оружие и безопасность – 2019»: фоторепортаж

Украину на выставке представляют более 150 частных и государственных предприятий.

В столичном Международном выставочном центре 8 октября открылась ХVI Международная специализированная выставка «Оружие и безопасность – 2019».

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В нынешнем году новинки ОПК на выставке покажут более 370 участников. Среди них – 48 иностранных участников из 16 стран – США, Польша, Дания, Финляндия, Беларусь, Турция, Чехия, Германия, Израиль, и прочие.

Украину на выставке представляют более 150 частных и государственных предприятий.

Выставка в Киеве продлится до 11 октября.