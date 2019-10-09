В Киеве открылась выставка «Оружие и безопасность – 2019»: фоторепортаж
15:36, 09 октября 2019Оружие
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Украину на выставке представляют более 150 частных и государственных предприятий.
В Киеве открылась выставка ОПК / УНИАН
В столичном Международном выставочном центре 8 октября открылась ХVI Международная специализированная выставка «Оружие и безопасность – 2019».
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В нынешнем году новинки ОПК на выставке покажут более 370 участников. Среди них – 48 иностранных участников из 16 стран – США, Польша, Дания, Финляндия, Беларусь, Турция, Чехия, Германия, Израиль, и прочие.
Украину на выставке представляют более 150 частных и государственных предприятий.
Выставка в Киеве продлится до 11 октября.
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