Во Львовской области завершились международные военные учения Rapid Trident-2019 (фоторепортаж)

В учениях приняли участие более 3,6 тыс. военнослужащих из 14 стран мира и 600 единиц военной техники.

Во Львовской области завершились международные военные учения Rapid Trident-2019 («Стремительный трезубец-2019»).

Как сообщает Госпогранслужба, основной целью учений, которые проходили в Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, было изучение подразделениями опыта ведения боевых действий по стандартам НАТО.

В учениях приняли участие более 3,6 тыс. военнослужащих из 14 стран мира и 600 единиц военной техники.

В рамках учений использовалась система имитационного моделирования, которая позволяла моделировать действия подразделений и действия противника в виртуальном пространстве в режиме реального времени.

В этом году участниками учений Rapid Trident-2019 стал также отдел пограничной службы пограничной комендатуры быстрого реагирования Сумского отряда Восточного регионального управления Госпогранслужбы, который входит в состав объединенного батальона МВД Украины.

В ходе международных учений пограничники разворачивали базовый лагерь, обустраивали элементы оборонной инфраструктуры против провокаций и вооруженного нападения. Также пограничники отрабатывали различные тактические элементы, разведку, засаду, отражение атак и контратаку условного противника.

Все элементы учений Rapid Trident - 2019 происходили в условиях максимально приближенных к боевым.

Как сообщал УНИАН, учения Rapid Trident - 2019 начались 16 сентября.

Украина (свыше 3 тысяч человек) была представлена военнослужащими одной из горно-штурмовых бригад Сухопутных войск ВСУ, военнослужащими ЛитПолУкрБриг, оперативной группой гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины, подразделениями РХБ защиты и оперативного обеспечения, батальонно-тактической группой МВД, в которую вошли военнослужащие НГУ, Госпогранслужбы, Нацполиции, ГСЧС, УГО и Военной службы правопорядка.