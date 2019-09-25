Зеленский в разговоре с Трампом заявил о готовности купить больше ракетных комплексов Javelin

Украина хочет купить у США противотанковые ракетные комплексы для оборонительных целей.

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом заявил о готовности купить больше противотанковых ракетных комплексов Javelin.

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Как сказано в стенограмме, опубликованной на сайте Белого дома, телефонный разговор от 25 июля был рассекречен после распоряжения Трампа от 24 сентября.

"Мы готовы продолжить сотрудничать для следующих шагов, особенно мы почти готовы купить больше "Javelin" у США для оборонных целей", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, в конце 2017 года администрация президента США Дональда Трампа приняла решение относительно продажи Украине летального оружия, в частности противотанковых ракетных комплексов Javelin. 2 марта 2018 года Госдепартамент США одобрил продажу Украине 210 противотанковых ракет Javelin и 37 пусковых установок к ним на общую сумму около 47 млн долларов.

17 февраля 2018 года тогдашний президент Петр Порошенко заявил, что Украина в рамках военно-технического сотрудничества с США получит не только Javelin. В апреле Javelin доставили в Украину.