Новейший десантный катамаран ВМС США USNS Yuma зашел в Одесский порт (фото)
17:08, 19 сентября 2019Оружие
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Это уже второй визит новейшего десантного катамарана в наш порт.
Войдя в Черное море, американский корабль направился в Поти / "Думская"
Американский транспортно-десантный корабль USNS Yuma сегодня утром зашел в Одесский морской торговый порт.
Об этом сообщает "Думская".
В 8:30 корабль появился на горизонте. Его сопровождал катер Морской охраны Госпогранслужбы. В 10:30 "Юма" ошвартовалась у причала 1-К.
"Думская"
Это уже второй визит новейшего десантного катамарана в наш порт. Первый состоялся 29 июня этого года, накануне международных учений СиБриз-2019. Тогда "Юма" доставила в Одессу снаряжение, оборудование и военную технику для учений. Цель сегодняшнего визита пока неизвестна.
Войдя в Черное море, американский корабль направился в Поти, однако, как сообщает ряд СМИ, грузинские власти по не понятной пока причине не позволили ему зайти в территориальные воды. Транспортник ждал разрешения десять часов, а потом развернулся и ушел в Одессу.
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