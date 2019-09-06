В России два истребителя Су-34 столкнулись в воздухе

Несмотря на повреждения, оба истребителя удалось посадить.

В Липецкой области РФ два многоцелевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в ходе тренировочного полета.

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Из-за потери визуального контакта самолеты соприкоснулись в воздухе, передает РЕН ТВ, ссылаясь на собственный источник.

Ведущий ударил ведомого концом крыла по кабине, при попытке отвернуть боевые машины столкнулись еще раз. При этом в двигатель одного из самолетов попали обломки.

Несмотря на повреждения, оба истребителя удалось посадить, пилоты живы. Никто не пострадал.

У одного Су-34 повреждены кабина, двигатель и фюзеляж. У другого оторвало законцовку крыла с аппаратурой комплекса радиоэлектронного противодействия.

Как сообщалось, 5 сентября в Саратовской области в России разбился военный вертолет Ми-8.