В России два истребителя Су-34 столкнулись в воздухе
10:10, 06 сентября 2019Оружие
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Несмотря на повреждения, оба истребителя удалось посадить.
Два истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе / Vitaly V. Kuzmin / vitalykuzmin.net
В Липецкой области РФ два многоцелевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в ходе тренировочного полета.
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Из-за потери визуального контакта самолеты соприкоснулись в воздухе, передает РЕН ТВ, ссылаясь на собственный источник.
Ведущий ударил ведомого концом крыла по кабине, при попытке отвернуть боевые машины столкнулись еще раз. При этом в двигатель одного из самолетов попали обломки.
Несмотря на повреждения, оба истребителя удалось посадить, пилоты живы. Никто не пострадал.
У одного Су-34 повреждены кабина, двигатель и фюзеляж. У другого оторвало законцовку крыла с аппаратурой комплекса радиоэлектронного противодействия.
Как сообщалось, 5 сентября в Саратовской области в России разбился военный вертолет Ми-8.
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