У российского МиГ-35 в ходе демонстрационного полета отвалился кусок крыла

Полет был частью программы, призванной вызвать у Минобороны Индии интерес к российской новинке.

Один из новейших российских истребителей МиГ-35Д потерял фрагмент обшивки левого крыла во время демонстрационного полета на авиасалоне МАКС-2019.

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Как сообщает Naked Science, инцидент произошел еще 29 августа. После выступления самолет благополучно приземлился.

Отмечается, что истребитель пилотировал индийский экипаж. Сам полет был частью программы, призванной вызвать у Минобороны Индии интерес к российской новинке.

Индийская сторона ранее давала понять, что не заинтересована в покупке нового российского самолета в рамках тендера MMRCA на поставку 126 истребителей. Предпочтение отдали французскому Dassault Rafale. Сейчас Россия пытается вернуть интерес к своему проекту.

МиГ-35Д — модернизированная версия советского истребителя МиГ-29. Отличается современной по российским меркам бортовой электроникой, в частности – РЛС с активной фазированной антенной решеткой.

Первый полет МиГ-35 выполнил в 2016 году. На сегодня построено только два прототипа.

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