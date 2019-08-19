Опубликованы фото новых Су-30СМ, построенных Россией для Беларуси

В течение следующих нескольких лет ВС Беларуси должны получить 12 таких самолетов.

«Иркутский авиационный завод» в рамках мероприятия в честь своего 85-летия показал первые истребители Су-30СМ, созданные для ВВС и ПВО Беларуси.

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Как сообщает Naked Science, ссылаясь на блог bmpd, контракт на поставку четырех истребителей Су-30СМ заключили в 2019 году. В течение следующих нескольких лет ВС Беларуси должны получить 12 таких самолетов.

Су-30СМ является одним из самых современных истребителей России, его относят к поколению 4+. На сегодня Су-30СМ вместе с Су-35С составляют основу истребительной авиации РФ. В будущем оба этих самолета должен будет заменить истребитель пятого поколения Су-57.

Ранее издание National Interest писало, что Су-57 не способен и никогда не сможет конкурировать с американским F-35.