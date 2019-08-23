Аваков уволил руководителя оружейного завода "Форт" после "ошеломляющего" аудита

Результаты аудита показали неэффективные расходы на десятки миллионов гривен, просроченные долги по заработной плате и начисления необоснованных премий.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о расторжении контракта с руководством и начальником научно-производственного объединения завода «Форт» МВД Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время коллегии Министерства внутренних дел по аспектам деятельности органов системы МВД.

Читайте такжеНа СНБО обсудят создание Службы финансовых расследований – Аваков«За допущенные просчеты, неэффективные управленческие решения и нарушения, которые привели к значительным финансовым потерям, руководством МВД принято решение, и я подписал соответствующий приказ о расторжении контракта с руководством и начальником научно-производственного объединения завода «Форт» Писаренко (Виктором Писаренко – УНИАН). Писаренко уволен с занимаемой должности», – заявил Аваков.

Он добавил, что сегодня полиция проводит следственные действия на основании результатов аудиторской проверки завода.

Как отметил директор Департамента внутреннего аудита Александр Грибовский, завод «Форт» занимается разработкой и производством стрелкового оружия, боеприпасов и спецсредств.

«В последнее время в министерство из разных источников стали поступать тревожные сигналы», – сказал он и добавил, что было принято решение о проведении внепланового аудита предприятия.

По словам Грибовского, результаты аудита «ошеломили». «В целом по результатам аудита выявлен ряд проблем в организации управления государственными финансовыми ресурсами, которые привели к нарушениям и неэффективному расходованию средств на общую сумму в 32,5 миллиона гривень. Из них тех, что уже привели к потерям, – на общую сумму 24 миллиона гривень», – сказал он.

Кроме того, по словам Грибовского, предприятие систематически в течение последнего года имело просроченную задолженность по выплате заработной платы, которая на 1 августа достигла 33 миллиона гривень.

«Это притом, что предприятие все время отчитывалось об ее отсутствии», – отметил он и добавил, что министерство вынуждено было ввести на предприятии временную администрацию, благодаря чему эта задолженность была погашена.

Наличие задолженности, отметил Грибовский, не мешало руководителю предприятия «безосновательно» получать премии, которых всего было начислено 465,5 тысяч гривень.

Читайте такжеЗавод "Форт" запустил линию по производству патронов (фото)Среди прочего, он отметил, что часть удерживаемого оборудования для производства патронов не введена в эксплуатацию или не используется.

«Предприятию оказалось выгоднее покупать уже готовые заготовки за рубежом, чем производить их на собственных уже имеющихся мощностях», – сказал Грибовский.

Также он отметил, что государственные средства в сумме 1 миллион 662 тысяч гривень были использованы на «собственные нужды предприятия». Во время аудита эти средства были возвращены государству.

«Предприятием за 2016-2018 годы и первый квартал 2019 года проведены расходы на общую сумму 17,7 миллионов гривень, которые не предусмотрены финансовыми планами. Более того, указанные необоснованные расходы стали следствием неэффективных управленческих решений», – сказал Грибовский и добавил, что речь идет, в частности, об уплате штрафных санкций, выпуск бракованной продукции и несвоевременную уплату налогов.

Обращаясь к председателю Национальной полиции, Аваков призвал в короткий срок провести следствие.

Как сообщал УНИАН, Аваков решил уволить руководителей Национальной полиции во Львовской, Закарпатской, Запорожской и Житомирской областях из-за худшие показатели в раскрытии преступлений.