Армия США получит совершенно новый боевой вертолет (фото)

В основе нового A/MH-6 Little Bird - вертолет Hughes OH-6 Cayuse.

Аэрокосмический гигант Boeing начал модернизацию парка вертолетов A/MH-6 Little Bird, которые используются для специальных операций Сухопутными силами в рамках программы Mission Enhanced Little Bird (MELB).

Об этом сообщает Defence-blog, передает Naked Science.

Читайте такжеВ США показали новейшую роботизированную боевую машину (фото)

Программа охватывает модернизацию основных компонентов вертолета с целью повышения живучести, осведомленности летчиков и улучшения систем управления. Вертолет снабжают новыми лопастями винта, более длинной хвостовой балкой и рядом других важных улучшений.

Новая конфигурация MELB Block 3.0 позволит, помимо прочего, летать на большей высоте и лучше переносить жару. К тому же для вертолета на 220 килограммов увеличили грузоподъемность.

Отмечается, что модернизация позволит получить «совершенно новый» боевой вертолет, который будет отвечать всем современным требованиям Командования специальных операций.

В основе A/MH-6 Little Bird - вертолет Hughes OH-6 Cayuse. Новая машина совмещает в себе малую массу, высокую маневренность и широкие возможности поиска и распознавания целей.

Как сообщал УНИАН, командование ВМС США объявило начальную операционную готовность для разведывательного беспилотного вертолета MQ-8C Fire Scout, фактически приняв его на вооружение.