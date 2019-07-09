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ВМС США приняли на вооружение новый беспилотный вертолет

17:03, 09 июля 2019
Оружие
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У американского флота появился новый беспилотник / wikipedia.org, US Navy

Командование ВМС США объявило начальную операционную готовность для разведывательного беспилотного вертолета MQ-8C Fire Scout, фактически приняв его на вооружение.

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Как сообщает N+1, ссылаясь на Flightglobal, теперь военные могут начать полноценное использование дрона при выполнении боевых задач, а также в учениях и подготовке персонала.

Планируется, что первый дальний поход на корабле MQ-8C совершит в 2021 финансовом году, который начнется 1 октября 2020 года.

Разработка MQ-8C велась американской компанией Northrop Grumman с начала 2010-х годов. Первый полет аппарат совершил в 2013 году. Аппарат конструктивно основан на многоцелевом вертолете Bell 407, на который вместо кресел и традиционных бортовых систем установили системы дистанционного управления, разведывательную аппаратуру и дополнительные топливные баки.

Беспилотник способен находиться в воздухе до 12 часов и принимать на борт полезную нагрузку массой до 318 килограммов. Дальность действия MQ-8C по каналу управления составляет 278 километров.

Новый MQ-8C должен будет заменить в войсках устаревшие MQ-8B, выполненные на базе легких вертолетов Schweizer 333.

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Теги: #США#дрон#флот#ВМС США