В России обеспокоены новой космической оборонной стратегии Франции

Российская сторона жалуется, что Париж, "после долгих лет конструктивного взаимодействия относительно этого", отказывается поддержать ее "инициативу".

В России возникли "серьезные вопросы" по поводу презентации национальной космической оборонной стратегии Франции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИД России.

"При первом прочтении стратегии возникают серьезные вопросы к некоторым ее положениям, которые российская сторона намерена адресовать французским партнерам", - заявили в Москве.

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Франция стала вторым (после США) государством, официально признавшим возможность возникновения вооруженного конфликта в космическом пространстве, отмечает МИД. Ведомство также подчеркнуло, что в документе в ответ на "недружественные" или "враждебные" действия против французских космических объектов допускаются меры противодействия, "в частности, как мы понимаем, и силового характера".

Российская сторона сетует, что Париж, "после долгих лет конструктивного взаимодействия" в этом плане, отказывается поддержать ее "инициативу", якобы нацеленную на предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве.

"Развернутые оценки будут обнародованы позже", - говорят в Министерстве.

Французское убеждение в необходимости усиления оборонительных возможностей в космосе усилилось в прошлом году, когда российский спутник пытался перехватить данные с франко-итальянского спутника, который использовали армии обеих стран для безопасной связи. Париж назвал это "актом шпионажа".