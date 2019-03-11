Конструкторские бюро Украины обязали разработать ракетное оружие повышенного радиуса действия

Сегодня украинская армия меняется за счет обеспечения новыми образцами вооружения и военной техники.

Президент Петр Порошенко поставил задачу отечественным конструкторским бюро и оборонной промышленности разработать высокоточное ракетное оружие повышенного радиуса действия.

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Об этом глава государства заявил во время посещения 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады в Житомирской области.

«Нам не надо стесняться говорить о наших успехах и о перспективах в укреплении обороноспособности украинской армии, Украинского государства. Хочу, чтобы все, от солдата до верховного главнокомандующего, видели цели, стратегию, стратегическую задачу наших преобразований», - сказал он.

«Ваша бригада расположена в Житомирской области, на родине Сергея Королева. Отсюда, из Житомирской области, родом украинское ракетостроение. Мы вспомнили о нем пять лет тому назад. И уже кое-что из его последних разработок наконец воплощается в жизнь», - отметил президент.

Глава государства отметил: «Но до недавнего времени мы были обязаны придерживаться различных ограничений, в связи с действием Договора об ограничении ракет средней и меньшей дальности. А сейчас мы являемся свидетелями того, что Россия разрушила этот Договор. Все, в том числе и наши партнеры, делают необходимые выводы».

«Ставим задачу сейчас конструкторским бюро и оборонной промышленности: нам нужна высокоточное ракетное оружие повышенного радиуса действия, способное в ответ на агрессию поражать цели далеко в тылу врага», - заявил глава государства.

Он отметил, что сегодня украинская армия меняется за счет обеспечения новыми образцами вооружения и военной техники.