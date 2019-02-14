Украина до конца года должна завершить разработку противокорабельной ракеты

Эта ракета будет морского и сухопутного базирования.

Министр обороны Степан Полторак заявляет, что Украина до конца текущего года должна завершить разработку противокорабельной ракеты.

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Об этом глава украинского оборонного ведомства сказал в Брюсселе по итогам своего визита в штаб-квартиру НАТО для участия в рабочей встрече на уровне министров обороны стран-членов Альянса.

Он сказал, что тема возможности производства Украиной собственных ракет не обсуждалась с членами Альянса.

"Мы работаем сегодня над теми возможностями, которые у нас есть. Мы разрабатываем противокорабельную ракету, ее разработка в этом году должна быть завершена. Она будет как морского базирования, так и сухопутного. Она будет мобильной, и она будет достаточно эффективной для того, чтобы охранять морское побережье и обеспечить наши интересы в Черном море", - подчеркнул он.

Также он сказал, что Украина сейчас много над чем работает.

"Государственный оборонный заказ на 2019 год очень, на мой взгляд, оптимистичный, поскольку мы начали принимать на вооружение то, чего раньше у нас не было. Непросто модернизировать, но и начали принимать новое вооружение, высокотехнологичное, очень эффективное вооружение и Государственный оборонный заказ в 2019 году предусматривает до 20 таких образцов принятия на вооружение Вооруженных сил Украины. Это очень хороший знак того, что наш военно-промышленный комплекс начинает работать очень эффективно", - добавил он.