РФ разворачивает в Крыму ядерное оружие и наращивает количество крылатых ракет на кораблях – экс-командующий ВМС

По словам Гайдука, такие действия РФ являются реальной угрозой национальной безопасности Украины.

Вице-адмирал, командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в 2014 – 2016 годах Сергей Гайдук заявил, что Российская Федерация разворачивает в оккупированном Крыму тактическое ядерное оружие и наращивает количество крылатых ракет на кораблях Черноморского флота.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, страна-агрессор РФ в своей морской доктрине до 2020 года четко определила приоритеты действий и четко прописала место и роль Черноморского флота РФ в решении геополитических проблем силовым образом и продвижение национальных интересов РФ.

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«С 2014 года с момента оккупации Крыма РФ увеличила количество суммарного залпа крылатых ракет «Калибр» на кораблях Черноморского флота. Если в 2014 году эта цифра равнялась нулю, то в 2018 году эта цифра равна 40 и в РФ есть амбициозные планы к 2020 году довести суммарный залп до 168. Это реальная угроза национальной безопасности», - заявил Гайдук.

По словам вице-адмирала, эти крылатые ракеты могут быть использованы как против морских, так и против наземных сил.

Кроме того, Гайдук отметил, что «РФ силовым способом начала разворачивать в оккупированном Крыму тактическое ядерное оружие».

«Создана триада сил: морская, авиационная и береговая компонента, которая способна применить ядерное оружие», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав «референдум» по его самоопределению.

Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.